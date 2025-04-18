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Ослабление санкций и контроль РФ над оккупированными территориями: стали известны детали мирного соглашения

Предложенный сценарий еще не окончательный

сегодня, 17:25
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Клименко Елена

Соединенные Штаты озвучили в Париже предложения по мирному урегулированию войны между Россией и Украиной, предусматривающие постепенное снятие санкций с Москвы при длительном режиме прекращения огня. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Ослабление санкций и контроль РФ над оккупированными территориями: стали известны детали мирного соглашения

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, по этому плану предполагается фактическая "заморозка" конфликта, при котором временно оккупированные территории Украины остаются под контролем РФ. Кроме того, тема возможного вступления Украины в НАТО исключается из переговоров.

Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что предложенный сценарий пока не является окончательным решением и еще предстоит обсудить с Киевом. При этом страны Европейского Союза, по его словам, не признают аннексию украинских территорий.

В материале также говорится, что любое ослабление санкционного давления на Россию будет вызывать серьезные споры среди западных партнеров Украины. Ведь для упразднения санкций ЕС необходимо получить согласие всех стран-членов блока.

На фоне происходящего госсекретарь США Марко Рубио выразил разочарование затягиванием конфликта. По его словам, хотя завершение войны в Украине является приоритетной задачей, на международной арене существуют и другие вызовы, требующие внимания Вашингтона.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс после переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони заявил, что у Вашингтона есть основания для оптимизма.

"Последние 24 часа принесли обнадеживающие сигналы. Не могу раскрывать детали, пока продолжаются переговоры, но мы смотрим в будущее с надеждой", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что Киев и Вашингтон подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-18/war-in-ukraine-us-offers-to-ease-sanctions-on-russia-as-part-of-peace-plan
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