logo

BTC/USD

111637

ETH/USD

4299.21

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ослабить Украину станет еще проще: на Западе напугали новый план Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Ослабить Украину станет еще проще: на Западе напугали новый план Путина

Вероятно, оккупанты возобновят атаки на энергетическую инфраструктуру Украины перед зимним периодом.

8 сентября 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В преддверии зимы 2025 года Россия, вероятно, возобновит массированные удары по энергетическим объектам Украины с помощью беспилотников и ракет. Оккупанты пытаются ослабить украинскую способность сопротивляться агрессии Кремля.

Ослабить Украину станет еще проще: на Западе напугали новый план Путина

Фото: из открытых источников

Согласно отчету ISW, аналитики считают, что подобные атаки являются частью продолжения кампании Кремля, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, особенно перед началом отопительного сезона.

В своем заявлении Путин объяснил, что удары по энергетическим объектам являются ответом на атаки по российским НПЗ. Однако украинские официальные лица опровергают это утверждение, отмечая, что Россия еще с 2022 регулярно атакует энергетические объекты, и эти удары продолжаются без изменений. Как заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, "Путин пытается прикрыть свои атаки ложью об ответе на удары по НПЗ, хотя это россияне первыми начали войну".

8 сентября Минэнерго Украины сообщило, что во время ночного обстрела Киевской области был атакован объект тепловой генерации. Злоумышленники пытаются оставить украинцев без света и тепла, целенаправленно поражая критические объекты инфраструктуры. Энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий атаки.

Как уже писали "Комментарии", велика вероятность того, что Китай взял на себя обязательство поглощать излишки российской нефти, которая должна поставляться в Индию, но из-за текущей ситуации Индия не сможет ее закупать в ближайшее время, заявил руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-7-2025/
Теги:

Новости

Все новости