В преддверии зимы 2025 года Россия, вероятно, возобновит массированные удары по энергетическим объектам Украины с помощью беспилотников и ракет. Оккупанты пытаются ослабить украинскую способность сопротивляться агрессии Кремля.

Фото: из открытых источников

Согласно отчету ISW, аналитики считают, что подобные атаки являются частью продолжения кампании Кремля, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, особенно перед началом отопительного сезона.

В своем заявлении Путин объяснил, что удары по энергетическим объектам являются ответом на атаки по российским НПЗ. Однако украинские официальные лица опровергают это утверждение, отмечая, что Россия еще с 2022 регулярно атакует энергетические объекты, и эти удары продолжаются без изменений. Как заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, "Путин пытается прикрыть свои атаки ложью об ответе на удары по НПЗ, хотя это россияне первыми начали войну".

8 сентября Минэнерго Украины сообщило, что во время ночного обстрела Киевской области был атакован объект тепловой генерации. Злоумышленники пытаются оставить украинцев без света и тепла, целенаправленно поражая критические объекты инфраструктуры. Энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий атаки.

