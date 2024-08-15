Ослабит ли Курская операция наступление РФ на Донбассе: анализ ситуации

Россия перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с фронта в Украине, сообщили CNN два американских чиновника.

ВСУ наступают на Курск. Фото из открытых источников

Как пишет издание со ссылкой на источники, несколько подразделений численностью не менее 1000 человек каждое переместились в Курскую область.

"Нам очевидно, что Путин и российские военные перекидают часть подразделений в Курскую область, чтобы противостоять действиям украинцев. Перемещение российских войск из Украины не означает, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге. На этом фронте все еще продолжаются активные бои", — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По оценкам американских официальных лиц, на линии фронта в Украине находятся сотни тысяч российских военнослужащих, поэтому отвлечение нескольких тысяч может оказать большое влияние в краткосрочной перспективе.

Один из этих источников рассказал, что Россия, вероятно, укрепляет оборону Курска прежде всего солдатами-срочниками, перекинутыми из других мест в России.

"Мы пока не видели существенных перемещений и не можем сказать, связано ли это с тем, что они только начали перекидывать силы, или у них просто нет сил для перемещения", — рассказал собеседник CNN.

Признавая ограниченный успех украинской операции в Курской области, многочисленные американские и западные официальные лица, знакомые с последними разведданными, предупредили, что Украина вряд ли сможет удерживать эту территорию долго, пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко. По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы, по меньшей мере, странно, а также непонятно, какие механизмы влияния Запад смог бы применить после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.

