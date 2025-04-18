Ошибкой само существование РФ: Трампа поставили на место за его реакцию на удар по Сумам

Президент США недавно назвал ракетный удар по Сумам "ошибкой" со стороны России, пытаясь частично оправдать его. В то же время, по словам руководителя военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, настоящей ошибкой является сама система, породившая страну-агрессора — Российскую Федерацию. Об этом он заявил в эфире телеканала FREEДОМ 18 апреля.

Удары Сумах. Фото: из открытых источников

"Ошибка – это не конкретный удар. Ошибкой само существование государства-террориста под названием Россия. Это своеобразное искажение природы, которое до сих пор стремится захватить Украину", – сказал Лакийчук.

Он также уточнил, что основным направлением наступления России сейчас остается Донетчина, в том числе район Покровская, Торецкая, Временного Яра и близлежащих территорий вплоть до границы с Запорожской областью. С северной стороны активизировались атаки на Лиманском направлении, являющиеся частью масштабной попытки РФ оккупировать северо-запад Донецкой области.

"Речь идет, прежде всего, о Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке. Россияне стремятся полностью взять под контроль Донетчину", — добавил эксперт.

Впрочем, по его мнению, реализовать эти планы России будет крайне сложно — из-за нехватки резервов и эффективного противодействия ВСУ.



"Наша армия значительно повысила свою состоятельность и адаптировалась к новой тактике. Несмотря на значительное неравенство сил, украинские воины действуют профессионально и результативно", – подчеркнул Лакийчук.

Как уже писали "Комментарии", духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс резко раскритиковал российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".