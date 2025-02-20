Ошибка Зеленского привела к эскалации на фронте: какой шанс упустила Украина

Условиями долгосрочного мира в Украине, как неоднократно отмечал президент Украины Владимир Зеленский, должны быть гарантии безопасности от западных партнеров. Надежной защитой для Украины может стать НАТО. Именно на членстве в Альянсе настаивает Зеленский и другие украинские топ-чиновники, но это может быть и приглашение. Однако была допущена значительная ошибка – уверен народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

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По его словам, в 2023 году у Украины был шанс присоединиться к НАТО. По мнению нардепа, шанс был невелик, однако с ним нужно было работать. И работать не "через "видосики" или подписание заявлений со ступеней Офиса президента, о которых в НАТО узнали по видеотрансляции". Результат могла принести тихая и упорная работа, уверен Разумков.

“Возможность, которая у нас была – применение 5-й статьи НАТО на территории, которая определяется в рамках статьи 6. Это могли быть подконтрольны Украине территории, но это не означало бы, что мы признаем оккупацию! Мы могли пытаться использовать такой подход после Харьковской или Херсонской операции. Еще это могло сработать накануне контрнаступления. Но такие возможности были упущены”, — подчеркнул политик.

По его словам, Зеленский допустил ошибку, заявив о "приглашении в НАТО".

“Именно ошибка, потому что “приглашение” – это ни о чем. Однако врагу наоборот – еще один сигнал двигаться дальше и отжимать наши территории! Поэтому приглашение – это не гарантии безопасности и не реальная помощь на поле боя. Единственное, что с ним можно будет сделать – это забрать на память отдельным чиновникам", – убежден Разумков.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", перечислил страны, которые против членства Украины в НАТО.



