Ошибка Зеленского привела к эскалации на фронте: какой шанс упустила Украина

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Кречмаровская Наталия
Условиями долгосрочного мира в Украине, как неоднократно отмечал президент Украины Владимир Зеленский, должны быть гарантии безопасности от западных партнеров. Надежной защитой для Украины может стать НАТО. Именно на членстве в Альянсе настаивает Зеленский и другие украинские топ-чиновники, но это может быть и приглашение. Однако была допущена значительная ошибка – уверен народный депутат Украины Дмитрий Разумков.
Фото портал "Комментарии"
По его словам, в 2023 году у Украины был шанс присоединиться к НАТО. По мнению нардепа, шанс был невелик, однако с ним нужно было работать. И работать не "через "видосики" или подписание заявлений со ступеней Офиса президента, о которых в НАТО узнали по видеотрансляции". Результат могла принести тихая и упорная работа, уверен Разумков.
По его словам, Зеленский допустил ошибку, заявив о "приглашении в НАТО".
Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", перечислил страны, которые против членства Украины в НАТО.
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