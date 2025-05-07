Ошибка Украины: в ВСУ заговорили об обязательной службе в армии для женщин

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Лиля Воробьева
Украина совершила большую ошибку, не введя срочную военную службу для женщин еще в 2014 году. Такую точку зрения озвучила советница Вооруженных сил Украины по гендерным вопросам Оксана Григорьева на конференции "Война женского рода", о чем сообщает hromadske.
Оксана Григорьева (фото из открытых источников)
По словам Григорьевой, Украина могла бы воспользоваться примером Норвегии, где женщины имеют возможность добровольно проходить срочную службу, после чего приобщаются к профессиональной армии и строят военную карьеру.
"Мы этого не сделали, и это, конечно, наша вина. Мы не популяризировали тему привлечения всех женщин. Женщины как ушли в 2014 году добровольно, так и сейчас они идут добровольно. Но честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами", — добавила она.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина изменяет правила мобилизации . Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок проведения мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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