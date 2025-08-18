Осенью Украину ждет страшное нашествие: озвучен неоднозначный сценарий

Украина активно работает над нейтрализацией объектов на территории России, способных производить "Шахеды", заявил Павел Нарожный, военный эксперт и основатель организации "Реактивная почта" в интервью "Radio NV".

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что удары по инфраструктуре, а также дефицит горючего связаны с рядом факторов. В частности, это уничтожение нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и атакование нефтебаз, что привело к значительной нагрузке на железнодорожную сеть. Это мешает транспортировке "Шахедов", поскольку сейчас именно по железной дороге перевозят значительные объемы урожая, отметил эксперт.

Однако Нарожный подчеркнул, что хотя украинские удары способны временно приостановить производство дронов, они не могут полностью остановить этот процесс. По его словам, около 60-70% компонентов для "Шахедов" поставляются из-за границы, преимущественно из Китая и Ирана.

"Есть вероятность, что РФ накапливает эти компоненты, но это не приведет к прекращению производства", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что в Украине готовятся к сложной осени, но не стоит паниковать, поскольку ВСУ с этой угрозой справятся.

Ранее появилась информация, что Россия может построить новые пусковые площадки для дронов "Шахед" всего за несколько месяцев. Такие объекты уже появились в Брянской и Орловской областях, вблизи поселков Навля и Цимбулово. Павел Нарожный считает, что Россия может перемещать площадки запуска поближе к линии фронта. Это может быть вызвано попыткой увеличить боевую часть дронов, что влияет на их дальность полета.

