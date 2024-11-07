«Ось зла» попытается организовать новый «Карибский кризис»: названы сценарии

Коллективный Запад больше не может позволить себе имитацию действий и должен сосредоточиться на усиленном сотрудничестве в вопросах внешней политики и безопасности, заявил в эфире 24 канала политолог Олег Саакян.

Ось зла

По его мнению, впереди непростое, динамичное время, но именно такие вызовы закаляют сильных людей. Политолог подчеркнул, что есть ряд ранее откладываемых проблем, но теперь требующих четких решений.

"Европе сейчас нужно усилить свою внешнюю политику и безопасность. США не только стагнирующий лидер, который уже не может выполнять роль "шерифа". Американское общество давало элитам США "красную карточку", говоря, что нужно закрыться и заняться изоляционизмом, а не защищать кого-то в мире. Американская система замедленно на это реагировала и не успевала, поэтому проблемы и вызовы, которые лежат в основе слабости американского лидерства, носят системный характер", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что Америка сейчас сталкивается с системными проблемами лидерства, требующими новых подходов. По его мнению, Дональд Трамп может стать своеобразным "экзаменом на устойчивость" для западных стран, в частности Европы, Индо-Тихоокеанского региона и американской политической системы. Это станет испытанием для Украины в ее способности проактивно действовать.

"Мы будем сейчас иметь дело с рядом проблем, потому что при Гаррисе можно было бы притворяться, что они еще не являются критическими, а при Трампе – одна за другой будут выкрикивать с двойной силой. Катастрофических сценариев я не вижу, но в ближайшее время лихорадить будет тотально", – отметил Саакян.

Политолог также предположил, что "ось зла" может попытаться обострить ситуацию, организовав провокации вроде нового "Карибского кризиса". Возможные сценарии включают в себя усиление атак на украинскую оборону, ядерные испытания, ракетные пуски в Индо-Тихоокеанском регионе, маневры Китая вблизи Тайваня и Филиппин и, вероятно, удары Ирана по Израилю.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко сказал о том, сможет ли Трамп завершить войну в Украине.



