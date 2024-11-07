«Ось зла» попытается организовать новый «Карибский кризис»: названы сценарии

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Коллективный Запад больше не может позволить себе имитацию действий и должен сосредоточиться на усиленном сотрудничестве в вопросах внешней политики и безопасности, заявил в эфире 24 канала политолог Олег Саакян.
Ось зла
По его мнению, впереди непростое, динамичное время, но именно такие вызовы закаляют сильных людей. Политолог подчеркнул, что есть ряд ранее откладываемых проблем, но теперь требующих четких решений.
Он подчеркнул, что Америка сейчас сталкивается с системными проблемами лидерства, требующими новых подходов. По его мнению, Дональд Трамп может стать своеобразным "экзаменом на устойчивость" для западных стран, в частности Европы, Индо-Тихоокеанского региона и американской политической системы. Это станет испытанием для Украины в ее способности проактивно действовать.
Политолог также предположил, что "ось зла" может попытаться обострить ситуацию, организовав провокации вроде нового "Карибского кризиса". Возможные сценарии включают в себя усиление атак на украинскую оборону, ядерные испытания, ракетные пуски в Индо-Тихоокеанском регионе, маневры Китая вблизи Тайваня и Филиппин и, вероятно, удары Ирана по Израилю.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко сказал о том, сможет ли Трамп завершить войну в Украине.
Новости