Россия, Китай, Северная Корея и Иран готовятся к активным наступательным действиям, а не просто к гибридным атакам, об этом в эфире "Эспрессо" заявила бывший нардеп, председатель правления ОО "Сеть защиты национальных интересов АНТС" Анна Гопко.

Войска КНДР

По ее мнению, до истечения срока президентства Джо Байдена после выборов, вне зависимости от того, кто станет президентом США, Киев должен настаивать на принятии важных решений для Украины. Ведь, говорит Гопко, 20 января, середина зимы является критическим временем, а Россия уже планирует массированные обстрелы на ноябрь-декабрь.

"Поэтому нам нужно использовать и конгресс, и наших стратегических партнеров для решения вопроса по снятию ограничений наносить удары вглубь территории РФ, особенно после появления военных КНДР на поле боя. Второй вопрос – защита неба. Видим, как поляки и румыны интенсифицировали эти разговоры", – отметила политик.

По мнению Гопко, так называемая "ось зла" уже использует президентскую кампанию в США для своих целей и будет продолжать делать это до 20 января, пользуясь благоприятной для них ситуацией.

"Сейчас нужно обсуждать уже даже не восточный фланг НАТО, а то, что Россия, Китай, Северная Корея, Иран готовят наступление, а не просто гибридные атаки. Надо ехать к нашим партнерам с четкой повесткой дня и говорить о вепонизации (использование всех возможных ресурсов) как оружия) зимы", — подытожила Гопко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что если на выборах проиграет Камала Гаррис, то она признает поражение, в отличие от Трампа, а это по меньшей мере 2,5 месяца судебной потасовки. Есть мнение, что Путин явно играет равновесие и раскол, подвешивая ситуацию.





