«Ось зла» готовит полноценное наступление, а не только гибридные атаки: что должен сделать Киев

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Россия, Китай, Северная Корея и Иран готовятся к активным наступательным действиям, а не просто к гибридным атакам, об этом в эфире "Эспрессо" заявила бывший нардеп, председатель правления ОО "Сеть защиты национальных интересов АНТС" Анна Гопко.
Войска КНДР
По ее мнению, до истечения срока президентства Джо Байдена после выборов, вне зависимости от того, кто станет президентом США, Киев должен настаивать на принятии важных решений для Украины. Ведь, говорит Гопко, 20 января, середина зимы является критическим временем, а Россия уже планирует массированные обстрелы на ноябрь-декабрь.
По мнению Гопко, так называемая "ось зла" уже использует президентскую кампанию в США для своих целей и будет продолжать делать это до 20 января, пользуясь благоприятной для них ситуацией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что если на выборах проиграет Камала Гаррис, то она признает поражение, в отличие от Трампа, а это по меньшей мере 2,5 месяца судебной потасовки. Есть мнение, что Путин явно играет равновесие и раскол, подвешивая ситуацию.
Новости