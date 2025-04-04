Оружие заканчивается, стратегии нет: Путин готовит новое наступление, к которому Украина не готова

Летнее наступление террористической России будет, заявил военный Александр Карпьюк , и рассказал, что на это указывает. По его словам, следует понимать, что рекрутинг и мобилизация в ВС РФ не останавливается. Как говорит военный, следующие бригады готовят на полигонах к летнему наступлению уже сейчас.

Война в Украине

При этом, как говорит военный, техника уже не станет движущей силой, потому что россияне овладели давлением штурмовыми группами без техники или на легкой технике и мотоциклах.

"В условиях дроновой войны именно маневренная быстрая техника имеет больше шансов доставить личный состав из точки А в точку Б, чем бронированная или легкобронированная. И россияне уже выстроили систему, как бы над ними не смеялись", — добавил военный.

Также он указал на то, что уже через месяц посадки закроет зелень и скроет личный состав от дронов. При этом Карпьюк добавил, что не поставленная задача пока это возможно срочно выжигать посадки, чтобы предотвратить проблемы, которые уже скоро могут возникнуть.

Кроме того, военный отметил, что нет системного переформатирования подразделений под летнюю работу. Поэтому, добавляет он, когда штурмовые группы пойдут по посадкам закрытым листьями – украинским военным будет очень сложно их остановить.

"Оружие от США постепенно заканчивается. И задача РФ нас измотать до состояния зимы, когда нам Трамп заблокировал помощь и у нас посыпалась Донобласть. Все похоже, что они хотят это повторить, чтобы иметь козырь на переговорах. И затягивают режим прекращения огня", – подчеркнул военный.

Именно поэтому, по его словам, летнее наступление будет и необходимо к нему готовиться.

"Но есть сомнения, что у нас на это верхи способны. Поэтому будем снова импровизировать летом, чтобы не упасть", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где враг собирается пойти в наступление.



