Украина смогла выдержать российскую агрессию, получая оружие от США с задержками, устаревшую и не в достаточном объеме. Однако теперь, по словам Марии Берлинской, руководительницы Центра поддержки авиаразведки, администрация президента Дональда Трампа стремится забрать украинские природные ресурсы.

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Берлинская напомнила, что на Украину несправедливо напали, и она много лет выступает живым щитом, защищая страны Запада.

"Страна, которой давали оружие только с задержками, старое и некачественное, в ограниченных количествах. Страна, которую по прогнозам западных экспертов должна поглотить российская оккупация за три дня. И вот эта страна продолжает биться уже 11 лет. Каждый день льется кровь, и идут самые ожесточенные бои. все, ради мира!'", — пишет она на своей странице в Facebook.

Общественная деятельница также прокомментировала недавние заявления Дональда Трампа по поводу войны в Украине, отметив, что большинство политиков "лгут как дышат". Она раскритиковала их за хитрость и лицемерие, отметив их постоянное обман.

"У этих людей есть все пороки, но гораздо более хитрые и лицемерные, чем средний гражданин. Они непрерывно врут, и в любых странах, в любое время", — написала она.

Берлинская привела примеры заявлений Трампа, которые, по ее мнению, являются нескрываемой ложью, в частности пандемии, Путина и Зеленского.

"Трамп говорит, что отбеливатель может помочь от наковы, что Путин хочет мира, и что рейтинг Зеленского составляет лишь 4%. Возможно, в будущем рейтинг Зеленского изменится, но на февраль 2025 года это фантастическая ложь. И Путин точно не стремится к миру, он только хочет продолжения войны", — подытожила она.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что президент Зеленский не знает, где делась половина денег, которые США выделили Украине, и требует объяснений или возвращения этих средств.

"Комментарии" уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами в Киеве заявил, что США передали Украине менее 100 млрд долларов помощи.