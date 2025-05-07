Орда поперла в неожиданном месте: детали прорыва

На Константиновском направлении враг имеет успехи и в последние три недели на юго-западных подходах к городу существенно вклинился в глубину нашей обороны, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Война в Украине

"Наши воины пытаются стабилизировать ситуацию и уравнять оборонительные порядки. Пока все очень сложно. 8-я армия неприятеля была существенным подкреплением. К сожалению, некоторые думали, что эта орда попрет немного в другое место, но не угадали. А все потенциальные участки прорыва закрыть не успели, да и сил не так, чтобы многое было к тому времени", — отметил Мирошников.

По его словам, сейчас ситуация все-таки выглядит лучше, чем буквально 3-4 дня назад, но враг все равно продвигается.

"Между тем враг пытается по аналогичному сценарию усиливать свое курское стадо, чтобы атаковать Сумщину", — подчеркнул эксперт.

Он призвал не забывать о фронте, ведь российские захватчики все еще наступают и имеют ресурсы для продолжения.

Мирошников подчеркивает, что резервы врага уже не столь велики, как прошлой весной, но они значительно преобладают наши на данный момент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские защитники совершили новое продвижение на территорию Курской области со стороны госграницы. По словам майора запаса НГУ и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, этот шаг стал для российской армии полной неожиданностью, поскольку по этому направлению она ранее опрокинула значительную часть сил.

Украинские военные, используя специализированную технику для разминирования, проделали проходы через минные поля. Именно по этим коридорам продвинулись украинские подразделения и тяжелая техника в районе Теткиного.



