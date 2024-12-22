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Орбан заявил о поражении на войне в Украине

Виктор Орбан продолжает повторять нарративы Путина и считает, что Европа проиграла в войне в Украине.

22 декабря 2024, 22:10 comments1224
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Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проиграла на войне в Украине несмотря на попытки отрицать это. По его словам, действия ЕС напоминают антиутопический роман Джорджа Орвела "1984". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Орбан заявил о поражении на войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан считает, что ЕС прибегает к разным "коммуникационным трюкам", говоря, что "нельзя знать, что такое победа" на войне в Украине. Как следствие, венгерский лидер заявил о поражение в конфликте.

"Европа проиграла конфликт в Украине, несмотря на то, что это пытаются возражать", — считает Орбан.

Премьер-министр Венгрии считает, что Европейский Союз действует по схеме романа Джорджа Орвелла "1984", где говорится, что "победа – это поражение, а поражение – это победа".

Орбан также добавил, что якобы в апреле 2022 года Россия и Украина были "в нескольких часах", чтобы закончить войну, однако, по его словам, этому помешал Запад, отказавшийся заключать соглашение. Таким образом Орбан повторил нарративы российского руководства во главе с Путиным о "Стамбульских соглашениях", которые якобы должны были закончить войну.

Недавно Владимир Зеленский отреагировал на заявления российской пропаганды и указал, что "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. По его словам, российская сторона выдвигала только ультиматумы, на которые Украина дала ответ о несогласии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прямо ответил Орбану на идею "рождественского перемирия". По его словам, у венгерского политика нет возможности поставить на место Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Украине призвали изгнать Орбана из ЕС и НАТО.



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