Орбан заявил, что Украина будет разделена на три части после окончания войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует, что Украина после окончания войны будет разделена на три зоны. По его словам, этими частями станет разделение Украины на оккупированные россиянами земли, демилитаризованную зону и собственно подконтрольную Киеву территорию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан заявил, что обсуждаемые европейскими лидерами гарантии безопасности означают разделение Украины на три части после завершения войны.

"Сегодня европейцы элегантно размышляют о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины...", — сказал Орбан.

Венгерский премьер считает, что часть территорий отойдет России, часть будет за Украиной, в то время как между ними будет существовать нейтральная зона.

"Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, о контурах и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного", — прогнозирует премьер-министр Венгрии.

Кроме того, Орбан уверяет, что Запад уже якобы признал существование русской зоны на территории Украины, однако, по его словам, "дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырех, пяти или шести областей".

