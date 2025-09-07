logo

BTC/USD

111003

ETH/USD

4281.07

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Орбан заявил, что Украина будет разделена на три части после окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан заявил, что Украина будет разделена на три части после окончания войны

После войны Украина может быть разделена на три части в рамках гарантий безопасности.

7 сентября 2025, 19:45 comments6174
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует, что Украина после окончания войны будет разделена на три зоны. По его словам, этими частями станет разделение Украины на оккупированные россиянами земли, демилитаризованную зону и собственно подконтрольную Киеву территорию.

Орбан заявил, что Украина будет разделена на три части после окончания войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан заявил, что обсуждаемые европейскими лидерами гарантии безопасности означают разделение Украины на три части после завершения войны.

"Сегодня европейцы элегантно размышляют о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины...", — сказал Орбан.

Венгерский премьер считает, что часть территорий отойдет России, часть будет за Украиной, в то время как между ними будет существовать нейтральная зона.

"Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, о контурах и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного", — прогнозирует премьер-министр Венгрии.

Кроме того, Орбан уверяет, что Запад уже якобы признал существование русской зоны на территории Украины, однако, по его словам, "дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырех, пяти или шести областей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали три главных условия России для гарантий безопасности после окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Украина все ближе к корейскому сценарию окончания войны. Как объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев, это может иметь определенные преимущества для Украины, в частности, избежать политического давления, сохранить международную поддержку и одновременно обеспечить восстановление государства без необходимости подписывать унизительные соглашения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости