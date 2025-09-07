Рубрики
Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует, что Украина после окончания войны будет разделена на три зоны. По его словам, этими частями станет разделение Украины на оккупированные россиянами земли, демилитаризованную зону и собственно подконтрольную Киеву территорию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан заявил, что обсуждаемые европейскими лидерами гарантии безопасности означают разделение Украины на три части после завершения войны.
Венгерский премьер считает, что часть территорий отойдет России, часть будет за Украиной, в то время как между ними будет существовать нейтральная зона.
Кроме того, Орбан уверяет, что Запад уже якобы признал существование русской зоны на территории Украины, однако, по его словам, "дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырех, пяти или шести областей".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали три главных условия России для гарантий безопасности после окончания войны.
Также "Комментарии" писали, что Украина все ближе к корейскому сценарию окончания войны. Как объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев, это может иметь определенные преимущества для Украины, в частности, избежать политического давления, сохранить международную поддержку и одновременно обеспечить восстановление государства без необходимости подписывать унизительные соглашения.