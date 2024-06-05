Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал запретить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Венгерский политик считает, что таким образом война может выйти за границы украинских территорий.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В интервью итальянскому изданию Il Giornale Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. По словам Орбана, якобы "граждане Венгрии из венгерского меньшинства" делают Венгрию единственной страной ЕС, граждане которых погибают на войне в Украине.

Кроме того, венгерский политик призвал не разрешать Украине использовать западное оружие для ударов по России.

"Мы стоим на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну. Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это будет иметь последствия с сильной реакцией России, и риск вмешательства НАТО будет в один шаг", – сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии добавил, что Европейский Союз создавался как мирный проект после Второй мировой войны, поэтому он не переживет еще одну войну в Европе.

"Мы должны спросить себя, в чем заключается стратегический интерес Европы, и призывать к прекращению огня. Все это неправильно, и общественное мнение хочет мира, а не войны", — подчеркнул Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер Виктор Орбан намерен создать "коалицию мира" для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Болгарии Румен Радев, который повторил кремлевские нарративы и пригрозил "ядерным Армагеддоном".



