Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал запретить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Венгерский политик считает, что таким образом война может выйти за границы украинских территорий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
В интервью итальянскому изданию Il Giornale Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. По словам Орбана, якобы "граждане Венгрии из венгерского меньшинства" делают Венгрию единственной страной ЕС, граждане которых погибают на войне в Украине.
Кроме того, венгерский политик призвал не разрешать Украине использовать западное оружие для ударов по России.
Премьер-министр Венгрии добавил, что Европейский Союз создавался как мирный проект после Второй мировой войны, поэтому он не переживет еще одну войну в Европе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер Виктор Орбан намерен создать "коалицию мира" для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о президенте Болгарии Румен Радев, который повторил кремлевские нарративы и пригрозил "ядерным Армагеддоном".
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