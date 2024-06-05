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Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине

Орбан считает, что Венгрия якобы единственная страна Европейского Союза, граждане которой погибают на войне в Украине.

сегодня, 08:22
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал запретить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Венгерский политик считает, что таким образом война может выйти за границы украинских территорий.

Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В интервью итальянскому изданию Il Giornale Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. По словам Орбана, якобы "граждане Венгрии из венгерского меньшинства" делают Венгрию единственной страной ЕС, граждане которых погибают на войне в Украине.

Кроме того, венгерский политик призвал не разрешать Украине использовать западное оружие для ударов по России.

"Мы стоим на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну. Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это будет иметь последствия с сильной реакцией России, и риск вмешательства НАТО будет в один шаг", – сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии добавил, что Европейский Союз создавался как мирный проект после Второй мировой войны, поэтому он не переживет еще одну войну в Европе.

"Мы должны спросить себя, в чем заключается стратегический интерес Европы, и призывать к прекращению огня. Все это неправильно, и общественное мнение хочет мира, а не войны", — подчеркнул Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер Виктор Орбан намерен создать "коалицию мира" для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Болгарии Румен Радев, который повторил кремлевские нарративы и пригрозил "ядерным Армагеддоном".




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