Мирные инициативы и предложения продолжают выдвигать лидеры разных стран. Сейчас пытаются выработать оптимальное решение войны в Украине лидеры Венгрии, Польши, Франции, а также избранный президент США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно общавшийся с российским диктатором Владимиром Путиным, в социальной сети Х сообщил, какое мирное предложение отклонил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

“В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращения огня и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент @ZelenskyyUa четко отверг и исключил это сегодня. Мы сделали то, что могли!", – написал Орбан.

Также премьер Венгрии сделал ссылку на комментарий Зеленского по поводу разговора Орбана и Путина.

"Совершенно очевидно, что достижение подлинного мира и гарантированной безопасности требует решимости Америки, единства Европы и непреклонной преданности всех партнеров целям и принципам Устава ООН", — убежден президент Украины.

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно "подыгрывал" России, пугая мир масштабированием войны. По словам Орбана, как сообщал портал "Комментарии", Украина ослабла, а агрессорка Россия "укрепилась в течение украинского конфликта".

По его словам, надежда остается на возвращение Дональда Трампа. Виктор Орбан считает, что США играют решающую роль в войне в Украине. При этом он не упомянул о причастности Кремля к войне в Украине.

Он также объяснил, из-за кого началась война, и проблема, по его мнению, не в действиях РФ.



