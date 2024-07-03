Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение прекращения огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил первый визит с начала войны в Украину. В Киеве венгерский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил ему прекратить огонь, чтобы поскорее договориться с Путиным и закончить войну.



Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche Виктор Орбан рассказал о своем визите в Украину и разговоре с Зеленским. Премьер-министр Венгрии заявил, что уважает попытки Украины закончить войну, однако предложил другую концепцию, которая заключается в прекращении боевых действий со стороны украинской армии, а затем наладить процесс переговоров с Путиным.

"Время истекает, и мир очень важен. Однако моя миссия не заключалась в том, чтобы убедить Зеленского или сделать ему предложение. А в том, чтобы прояснить, в чем его предложение и где его лимиты, когда мы говорим о мире", — сказал Орбан.

По словам Орбана, встреча с Зеленским была "немного прохладной". Орбан рассказал, что на его слова об изменении подхода к окончанию войны и прекращении огня со стороны Украины, Зеленский ответил, что у него есть определенные сомнения, что это поможет в приближении мира.

"Он не был очень рад, и сказал: "Давайте об этом подумаем", — сказал Орбан.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что Зеленский рассказал ему о предыдущих попытках прекращения огня, какие, как понял Орбан, были неудачными для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан объяснил, почему приехал в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, как на визит Орбана в Украину отреагировали в Кремле.



