Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение прекращения огня

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил первый визит с начала войны в Украину. В Киеве венгерский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил ему прекратить огонь, чтобы поскорее договориться с Путиным и закончить войну.
Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche Виктор Орбан рассказал о своем визите в Украину и разговоре с Зеленским. Премьер-министр Венгрии заявил, что уважает попытки Украины закончить войну, однако предложил другую концепцию, которая заключается в прекращении боевых действий со стороны украинской армии, а затем наладить процесс переговоров с Путиным.
По словам Орбана, встреча с Зеленским была "немного прохладной". Орбан рассказал, что на его слова об изменении подхода к окончанию войны и прекращении огня со стороны Украины, Зеленский ответил, что у него есть определенные сомнения, что это поможет в приближении мира.
Также премьер-министр Венгрии добавил, что Зеленский рассказал ему о предыдущих попытках прекращения огня, какие, как понял Орбан, были неудачными для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан объяснил, почему приехал в Украину.
Также "Комментарии" писали о том, как на визит Орбана в Украину отреагировали в Кремле.
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Тарас
сегодня, 13:50
Воюємо до останнього українця!
Ираида
сегодня, 09:32
Жаль, неможливо тут лайки ставити за коментарі. Приєднуюся до попередніх ораторів. :)
Олександр А укра
3 июля 2024, 17:19
Щоб його рідні там загинули.... то і війна вже б закінчилась... падло зелене покинь Україну і народ...
Ягрища!
3 июля 2024, 14:31
Вогонь припинити, в очі подивитися))))! Геть звідси. 3,141592
Игорь
3 июля 2024, 12:05
не выгодно войну прекращать, красть негде будет... и народа еще много надо утилизировать.