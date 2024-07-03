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Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение прекращения огня

Виктор Орбан считает, что его встреча с Владимиром Зеленским была "немного прохладной", а президент Украины "подумает" о прекращении огня с Россией.

3 июля 2024, 09:10 comments7875
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил первый визит с начала войны в Украину. В Киеве венгерский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил ему прекратить огонь, чтобы поскорее договориться с Путиным и закончить войну.

Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение прекращения огня

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche Виктор Орбан рассказал о своем визите в Украину и разговоре с Зеленским. Премьер-министр Венгрии заявил, что уважает попытки Украины закончить войну, однако предложил другую концепцию, которая заключается в прекращении боевых действий со стороны украинской армии, а затем наладить процесс переговоров с Путиным.

"Время истекает, и мир очень важен. Однако моя миссия не заключалась в том, чтобы убедить Зеленского или сделать ему предложение. А в том, чтобы прояснить, в чем его предложение и где его лимиты, когда мы говорим о мире", — сказал Орбан.

По словам Орбана, встреча с Зеленским была "немного прохладной". Орбан рассказал, что на его слова об изменении подхода к окончанию войны и прекращении огня со стороны Украины, Зеленский ответил, что у него есть определенные сомнения, что это поможет в приближении мира.

"Он не был очень рад, и сказал: "Давайте об этом подумаем", — сказал Орбан.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что Зеленский рассказал ему о предыдущих попытках прекращения огня, какие, как понял Орбан, были неудачными для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан объяснил, почему приехал в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, как на визит Орбана в Украину отреагировали в Кремле.




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Источник: https://weltwoche.ch/daily/koeppel-aus-kiew-ungarns-ministerpraesident-viktor-orban-ueber-das-etwas-frostige-treffen-mit-praesident-wolodymyr-selenskyj/
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Обсуждения

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Тарас

сегодня, 13:50

Воюємо до останнього українця!

Ираида

сегодня, 09:32

Жаль, неможливо тут лайки ставити за коментарі. Приєднуюся до попередніх ораторів. :)

Олександр А укра

3 июля 2024, 17:19

Щоб його рідні там загинули.... то і війна вже б закінчилась... падло зелене покинь Україну і народ...

Ягрища!

3 июля 2024, 14:31

Вогонь припинити, в очі подивитися))))! Геть звідси. 3,141592

Игорь

3 июля 2024, 12:05

не выгодно войну прекращать, красть негде будет... и народа еще много надо утилизировать.


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