Орбан планирует цинично использовать встречу Трампа и Путина: что известно

Владимир Путин заинтересован в переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Однако российский правитель стремится действовать с более сильной позиции и продолжает наступательные действия в Украине, пытаясь захватить больше территорий, поэтому не спешит на встречу с главой Белого дома. В свою очередь Трамп стремится как можно быстрее завершить войну РФ против Украины и ставит четкое условие: либо прекращения огня, либо переговоров не будет. Особенно заинтересован в проведении переговоров между Москвой и Вашингтоном венгерский премьер Виктор Орбан, приглашающий лидеров в Будапешт, считает политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, до конца 2025 года реальные переговоры по прекращению огня маловероятны.

"Что касается встречи Трампа и Путина, я не буду делать предположений. Кто его знает, Трамп может менять свою позицию, поэтому не будем забегать с выводами. Но на данный момент нет никаких предпосылок и никакой подготовки ко встрече между Трампом и Путиным. Поэтому как минимум в ближайшую неделю, а возможно и до конца года саммит, который планировался еще в октябре, планировался еще в октябре.

Он также уверен, что Орбан стремится к тому, чтобы Трамп приехал в Будапешт и публично его поддержал.

"Это потом будет использоваться на выборах в следующем году в Венгрии. Для Орбана такая поддержка Трампа очень важна, поэтому он борется за проведение саммита. Но у США и России нет особого интереса спешить с этим мероприятием. Поэтому Орбан хочет, но вряд ли достигнет цели", — пояснил политолог.

Фесенко добавляет, что Орбан, пытающийся выглядеть миротворцем, действительно выглядит карикатурно.

"Потому что Орбан занимает активные антиукраинские позиции. Он не скрывает своих особых отношений с Путиным. И такой человек претендует на роль миротворца? Он скрытый сторонник Путина и фактически играет деструктивную роль в ЕС, подрывая европейскую солидарность в поддержку Украины. Поэтому претензия на роль миротворца — это только стремится политике", — констатировал Фесенко.

