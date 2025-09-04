Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с олигархов РФ: кто в списке

Венгрия и Словакия обратились к руководящим органам Европейского Союза с просьбой отменить санкции против шести российских бизнесменов в обмен на продление других санкций против России. Об этом пишет RadioFreeEurope/RadioLiberty.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

Журналисты акцентировали, что это не первый случай, когда Венгрия и Словакия выступают в роли адвокатов российских богачей. Требуя исключения их из санкционных списков в обмен на поддержание других санкций ЕКС против России. В оправдание Орбан и Фицо заявляют, что от санкций против российских бизнесменов больше всего проигрывает сам ЕС, а не Кремль.

Так, в марте таким образом из "черного" списка были исключены российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. В прошлом году так же санкции были сняты с соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа, российского бизнесмена Сергея Мндоянца, гражданина Словакии и руководителя российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе Йозефа Гамбалека и мать покойного лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина Виолетту Пригожину.

Со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, на этот раз Словакия хочет снять санкции с олигарха Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана, а Венгрия добивается исключения из списка подсанкционных лиц олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

В публикации говорится, что другие государства-члены ЕС предложили альтернативное решение: изъять только одно или два лица — так называемые "слабые случаи", то есть тех, кого, скорее всего, все равно исключат из списка, поскольку против них были применены санкции на основе слабых доказательств, которые не выдержат никаких испытаний в суде.

И Братислава, и Будапешт отклонили это предложение во время обсуждений на более низком уровне в Брюсселе. Учитывая, что конечный срок возобновления санкций — 15 сентября, ожидается, что определенный компромисс будет достигнут на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — больше предупреждений не будет: что ждет Орбана за пророссийскую политику в ЕС.



