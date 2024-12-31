В мобильном приложении Армия 31 декабря начался опрос по созданию института военного омбудсмена, который продлится две недели, сообщает Министерство обороны Украины.

В Армії+ проведут опрос. Фото: УНН

Опрос состоит из 12 вопросов, по которым военнослужащие могут указать, какие функции они ожидают от военного омбудсмена, а также поделиться примерами нарушений своих прав во время службы.

"Опрос в Армия с первого дня ориентирован на интересы военнослужащих. Результаты будут основой для разработки новых стратегий и решений для нашей армии", — заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Данный опрос продлится две недели, а на его основе будет формироваться работа нового института военного омбудсмена.

18 ноября Умеров сообщил, что в Украине вскоре будет назначен военный омбудсмен, который будет защищать права военнослужащих. Народный депутат Александр Федиенко добавил, что военнослужащие, мобилизованные незаконно, смогут обращаться к омбудсмену.

В декабре министр обороны Рустем Умеров представил Зеленскому концепцию института военного омбудсмена.

30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) на должность уполномоченной по защите прав военнослужащих и членов их семей. Это назначение является важным этапом в реализации плана создания эффективного механизма защиты прав военных. Ольга Решетилова будет отвечать за внедрение новых инициатив и разработку политики, что будет способствовать улучшению положения украинских военнослужащих и их семей.



Ранее портал "Комментарии" писал, что 15 ноября вступила в силу новая инициатива , позволяющая украинским военным подавать рапорты на перевод через мобильное приложение "Армия". Теперь процесс стал проще, а военнослужащим не нужно получать разрешение от командира.