Оппозиция РФ анонсировала "марш за мир" в Берлине и назвала свои цели

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Ткачик Олеся
Российские оппозиционеры Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин анонсировали проведение антивоенной акции в Берлине против войны, которую ведет Россия против Украины. В частности, об этом они сообщили на своем YouTube канале.
Юлия Навальная
Юлия Навальная, вдова погибшего в российской тюрьме Алексея Навального, отметила, что цель — объединить демократические и антивоенные силы, а также поддержать сограждан в России, которые, по ее мнению, стали заложниками режима диктатора Владимира Путина.
В свою очередь Илья Яшин, политик, недавно уволенный из российского заключения, подчеркнул, что у самой России сейчас отсутствуют возможности для проведения легальных протестов.
Яшин также сообщил в своих соцсетях, что 17 ноября в Берлине пройдет большая антивоенная демонстрация. Участники марша потребуют вывода российских войск из Украины, суда над Владимиром Путиным как военным преступником, а также освобождения всех политических заключенных.
Впрочем, в комментариях к анонсу акции часть людей выразила недовольство как самой акцией, так и действиями российской оппозиции. В частности комментаторы отмечают, что очень удобно проводить мирные митинги в спокойной Германии. Они призвали российских оппозиционеров пройтись таким же митингом в Курской области, или даже Москве.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выбрал Навальную себе в спарринг-партнере на следующих выборах.
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