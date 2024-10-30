Оппозиция РФ анонсировала "марш за мир" в Берлине и назвала свои цели

Российские оппозиционеры Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин анонсировали проведение антивоенной акции в Берлине против войны, которую ведет Россия против Украины. В частности, об этом они сообщили на своем YouTube канале.

Юлия Навальная

Юлия Навальная, вдова погибшего в российской тюрьме Алексея Навального, отметила, что цель — объединить демократические и антивоенные силы, а также поддержать сограждан в России, которые, по ее мнению, стали заложниками режима диктатора Владимира Путина.

В свою очередь Илья Яшин, политик, недавно уволенный из российского заключения, подчеркнул, что у самой России сейчас отсутствуют возможности для проведения легальных протестов.

"В России людей жестоко наказывают за протесты: их избивают и арестуют на длительные сроки. Однако мы можем показать, что существует другая, мирная и свободная Россия, которая не молчит и действует вместе", – отметил Яшин.

Яшин также сообщил в своих соцсетях, что 17 ноября в Берлине пройдет большая антивоенная демонстрация. Участники марша потребуют вывода российских войск из Украины, суда над Владимиром Путиным как военным преступником, а также освобождения всех политических заключенных.

Впрочем, в комментариях к анонсу акции часть людей выразила недовольство как самой акцией, так и действиями российской оппозиции. В частности комментаторы отмечают, что очень удобно проводить мирные митинги в спокойной Германии. Они призвали российских оппозиционеров пройтись таким же митингом в Курской области, или даже Москве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выбрал Навальную себе в спарринг-партнере на следующих выборах.



