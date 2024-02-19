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Оперативная пауза не наступила. Эксперт рассказал, к чему морально нужно готовиться

Командование российских оккупационных войск, на кураже после захвата Авдеевки пытается не только продемонстрировать, что они могут “наступать”, пишет в Фейсбуке военный обозреватель Александр Коваленко

сегодня, 12:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Александр Коваленко подчеркивает, что россияне решили воспользоваться "окном возможностей" на фронте, ведь Силы обороны испытают острый дефицит боеприпасов.

Оперативная пауза не наступила. Эксперт рассказал, к чему морально нужно готовиться

Александр Коваленко о ситуации на фронте

"С учётом того количества выстрелов, что в сутки делает украинская артиллерия, можно считать, что мы сейчас воюем без артиллерии",
— утверждает Коваленко.

По его словам, пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяющей КАБы без ограничения, российские оккупационные войска прощупывают и продавливают практически всю линию фронта.

"Вместо оперативной паузы, которая по логике вещей должны была наступить после захвата Авдеевки, в рамках которой должен был бы начаться процесс восстановления потерь, командование оккупационных войск избрало путь, выжимать пока есть возможность максимум из своих подразделений"
, — заявил военный обозреватель.

При этом он предполагает, что такие действия вряд ли приведут к существенному прорыву фронта.

"К потере отдельно взятых локаций – да, мы должны быть морально готовы. Но с учётом нынешних целей и возможностей, в выборе иной тактики мы предельно ограничены, концентрируясь на количестве уничтоженного врага, без жесткой привязки к позициям",
— сообщил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ терпят наудачу на фронте и сдают территории врагу из-за того, что он массово применяет управляемые авиабомбы, которые складывают дома, как карточные игрушки. По словам военного Игоря Луценко, если Украина в ближайшее время не решит эту проблему, то украинские военные и дальше будут терпеть поражение и терять территории.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02KU1BFN6Et4VEanrKoA846PVc1FsdXgpPxbvmkmeapw4i5DRWpUzpDxs5e15g5H4Gl
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