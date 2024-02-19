Оперативная пауза не наступила. Эксперт рассказал, к чему морально нужно готовиться

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Александр Коваленко подчеркивает, что россияне решили воспользоваться "окном возможностей" на фронте, ведь Силы обороны испытают острый дефицит боеприпасов.
Александр Коваленко о ситуации на фронте
По его словам, пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяющей КАБы без ограничения, российские оккупационные войска прощупывают и продавливают практически всю линию фронта.
При этом он предполагает, что такие действия вряд ли приведут к существенному прорыву фронта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ терпят наудачу на фронте и сдают территории врагу из-за того, что он массово применяет управляемые авиабомбы, которые складывают дома, как карточные игрушки. По словам военного Игоря Луценко, если Украина в ближайшее время не решит эту проблему, то украинские военные и дальше будут терпеть поражение и терять территории.
Обсуждения
Новости