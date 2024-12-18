Операция ВСУ в Курской области: Сырский заявил, что у него не было выбора

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Лиля Воробьева
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский назвал операцию в Курской области успешной благодаря эффекту внезапности. В интервью Le Monde он подчеркнул, что проведение этой операции было необходимостью.
Александр Сырский (фото из открытых источников)
"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", — отметил Сырский.
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