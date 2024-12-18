logo

BTC/USD

100024.36

ETH/USD

3585.49

LTC/USD

106.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Операция ВСУ в Курской области: Сырский заявил, что у него не было выбора
commentss НОВОСТИ Все новости

Операция ВСУ в Курской области: Сырский заявил, что у него не было выбора

Сырский считает, что Курская операция так замедлила наступление РФ

18 декабря 2024, 19:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский назвал операцию в Курской области успешной благодаря эффекту внезапности. В интервью Le Monde он подчеркнул, что проведение этой операции было необходимостью.

Операция ВСУ в Курской области: Сырский заявил, что у него не было выбора

Александр Сырский (фото из открытых источников)

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", — отметил Сырский.

Он также уточнил, что операция производилась ограниченными силами украинских военных. Как следствие, русские войска не смогли достичь своих целей.

Генерал считает, что таким образом был ослаблен российский наступательный потенциал и снижена интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал, что изменилось в войне. Противостояние Украины и России на поле боя достигло такого технологического уровня, что теперь можно смело говорить о конфликте как о противостоянии технологий, так и противостоянии вооруженных сил. Все это в комплексе существенно повлияло на тактику, используемую войсками на поле боя.

Главком отметил, что ВСУ имеет стратегию защиты от противника, превосходящую военную мощь, вооружение и солдат. Он также высказался о постоянно растущей численности российской группировки войск в Украине и ситуация на линии фронта очень напряженная.
По его информации, в этом году на украинской земле находятся дополнительно 100 тысяч российских солдат. Александр Сырский отметил, что "интенсивность войны продолжает расти как по масштабу, так и по численности войск".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости