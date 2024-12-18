Операция ВСУ в Курской области: Сырский заявил, что у него не было выбора

Он также уточнил, что операция производилась ограниченными силами украинских военных. Как следствие, русские войска не смогли достичь своих целей.

Генерал считает, что таким образом был ослаблен российский наступательный потенциал и снижена интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал, что изменилось в войне. Противостояние Украины и России на поле боя достигло такого технологического уровня, что теперь можно смело говорить о конфликте как о противостоянии технологий, так и противостоянии вооруженных сил. Все это в комплексе существенно повлияло на тактику, используемую войсками на поле боя.

Главком отметил, что ВСУ имеет стратегию защиты от противника, превосходящую военную мощь, вооружение и солдат. Он также высказался о постоянно растущей численности российской группировки войск в Украине и ситуация на линии фронта очень напряженная.