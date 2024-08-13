Правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по Курской области. Несмотря на усилия президента Владимира Зеленского снять ограничения на использование этих боеприпасов, позиция Лондона остается неизменной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Великобритания. Фото: из открытых источников

"Никаких изменений не произошло", — сказал источник в правительстве.

Ракеты Storm Shadow с дальностью действия около 250 километров могли бы позволить украинской армии атаковать аэродромы и логистические центры, которые Россия использует для укрепления своих позиций в Курской области. Однако Лондон продолжает отказывать Киеву в разрешении на их использование.

В прошлом месяце во время визита в Великобританию Зеленский лоббировал сэра Кира Стармера, чтобы тот поддержал снятие ограничений.

Бывший командир британских танковых войск Хамиш де Бреттон-Гордон отметил, что Storm Shadow способны поразить "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие в Курск, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль".

Он также добавил, что разрешение на использование этих ракет показало бы решимость Запада в поддержке Украины.

Однако позиция по использованию ракет зависит не только от Великобритании, поскольку Storm Shadow производятся совместно с Францией. Таким образом, Париж также имеет право голоса по условиям их применения.

Кроме того, Украина обратилась к США с просьбой разрешить использование ракет дальнего радиуса действия Atacms для наступления на Курскую область, но пока получила отказ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина никогда не уподоблялась России. Не стремится и сейчас захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.







