Российские военные сообщили о якобы "срыве" попытки Вооруженных сил Украины захватить Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Запорожской области. Об этом, в частности, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ЗАЭС

По его словам, украинские силы якобы пытались установить контроль над ЗАЭС после неудачной операции по захвату аналогичного объекта в Курской области. Кириллов отметил, что планы операции ВСУ под названием "Краткое замыкание", выявленные в октябре 2024 года, стали известны российским военным благодаря проведению оперативных мероприятий.

"Благодаря преждевременным действиям план захвата станции не был реализован. Отмечу, что подобные попытки украинские силы предпринимали еще в 2022 году", – добавил генерал-лейтенант РФ.

Кириллов уточнил, что два года назад спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с иностранными наемниками планировали переправиться через Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для наступления на Запорожскую АЭС. Однако тогда им не удалось добиться своей цели.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что союзники Украины должны немедленно заняться вопросом освобождения Запорожской атомной электростанции от российских войск, ведь длительные нарушения безопасности на объекте грозит масштабной аварией. Эксперт по вопросам энергетической безопасности Atlantic Council Ольга Хакова подчеркивает, что ситуация на ЗАЭС становится все более опасной, и действовать нужно уже сейчас. Хакова заявила, что давление на Россию для вывода ее войск с территории ЗАЭС — это не просто вопрос поддержки Украины, а шаг, способный защитить миллионы людей в Европе.



