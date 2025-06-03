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«Операция блекаут»: что произошло на оккупированных территориях ночью

Из-за атаки БПЛА на оккупированных территориях проблемы со светом, связью и интернетом

3 июня 2025, 07:21
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Недилько Ксения

Ночью под массированной атакой неизвестных БПЛА оказались оккупированные части Запорожья и Херсонщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

«Операция блекаут»: что произошло на оккупированных территориях ночью

Последствия атаки по оккупированным территориям

Так, по его данным:

В Токмаке произошел удар по составу из БК. Пожар и повторная детонация зафиксированы местными.

Молочанск, Пологовский район. Выведена из строя подстанция. Возник пожар.

Мелитополь. Уничтожена подстанция, которая обеспечивала питание военной инфраструктуры.

Генический район Херсонской области (оккупированной). Уничтожена подстанция, которая обеспечивала питание в частности военной инфраструктуры.

Также зафиксированы взрывы и работа ПВО по всей оккупированной части Запорожской области в Бердянске.

"В результате – тотальный блекаут и отключение электроэнергии по всей оккупированной Запорожской и значительной части Херсонской областей. Численные поражения мест базирования и хранения техники с разной степенью последствий. Предварительно поражено до 44 объектов, используемых россиянами в качестве мест базирования или лечения. Реальная картина станет понятна не раньше вечера.

Это самый большой удар по оккупированным территориям за все время с 2022 года. В результате это значительно усложнило попытку наступления на Запорожье из-за потерь и обезвреживания логистики и инфраструктуры. Кроме того, подключение к ЗАЭС откладывается минимум в месяц из-за необходимости глобальных ремонтов уничтоженных подстанций", – отметил Андрющенко.

«Операция блекаут»: что произошло на оккупированных территориях ночью - фото 2
«Операция блекаут»: что произошло на оккупированных территориях ночью - фото 3
«Операция блекаут»: что произошло на оккупированных территориях ночью - фото 4
«Операция блекаут»: что произошло на оккупированных территориях ночью - фото 5
«Операция блекаут»: что произошло на оккупированных территориях ночью - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО за ночь уничтожили 162 БПЛА над регионами России.



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