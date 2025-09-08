Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ошеломил заявлением – по его убеждению, Украина якобы будет поделена на три части. Он отметил, что такое решение уже кем-то принято.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков прокомментировал заявление западного соседа, заметил, что хорошо помнит, как еще с 1991 года Украину пытались делить "на сорта" или разъединять. И не раз. Но, по его словам, это всегда заканчивалось ничем — как бы тяжело украинцам ни было.

Однако он видит и определенные угрозы. По его словам, подобные заявления из уст европейских лидеров – это опасный сигнал. И это обязательно использует и агрессор, и те страны, которые готовы его поддерживать.

"Именно поэтому сегодня дипломатия Украины должна работать максимально эффективно. Власть, наконец, должна прекратить играть в политику. Она должна демонстрировать результат — как в борьбе с врагом, так и в приближении мира. Для этого нужно работать не на себя, не на собственные рейтинги или политические амбиции, а на страну и внутри государства, и на международной арене”, — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы с мобилизацией в Украине обостряются. В Раде неоднократно указывали на недопустимые ситуации, однако решения неотложных проблем так пока и нет.

Народная депутат Украины Анна Скороход раскритиковала не только подход к мобилизации, но и указала на нежелание властей решать очевидные проблемы. По ее словам, власти привыкли перекладывать ответственность на людей. Она указала на несправедливость и двойные стандарты, которые разрушили доверие общества.