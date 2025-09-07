Опасность встречи Зеленского и Путина: какую ловушку готовит Кремль

Разговоры о вероятной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным вызывают беспокойство не только в Киеве, но и на Западе. Как считает журналист и политический обозреватель Виталий Портников, Кремль может использовать такое событие в собственных интересах, прежде всего, для манипуляций в отношениях с США и Дональдом Трампом.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Путин уже неоднократно находил инструменты, чтобы влиять на позицию Дональда Трампа по поводу войны в Украине и санкций против России. По его словам, в мае 2025 года Москва инициировала возобновившиеся безрезультатно переговоры в Стамбуле, но позволившие Путину избежать новых ограничений и сорвать дискуссию в Конгрессе США относительно дополнительной помощи Киеву.

Другим примером Портников называет августовскую встречу на Аляске после очередного ультиматума со стороны Трампа. По словам журналиста, тогда американский президент отказался от идеи прекращения огня и начал воспроизводить российские позиции для окончания войны.

"Должен быть ультиматум и должны быть введены новые санкции, очень серьезные последствия, как говорил Трамп. Никаких последствий! Более того, Трамп отказывается от идеи прекращения огня на российско-украинском фронте и полностью переходит на путинские позиции мирного соглашения", — объясняет Портников.

По его мнению, Путин может рассматривать возможную встречу с Зеленским как очередной "нестандартный ход", чтобы снова отвлечь Трампа от санкций или решительных действий в поддержку Украины.

"Почему бы Путину не создать такую ловушку? Суть в том, — если он встретится с Зеленским, то может и не достичь результата, но для Трампа это уже будет неплохой сигнал. А после этого ничего не будет, будет очередной массовый обстрел, гибель десятков человек. Трамп снова начнет закипать, здесь можно будет вторую встречу Путина и Зеленского еще где-то организовать. И это не значит, что он встретится, если ничего другого не найдется для "охлаждения чайника"", — указывает Портников.

По словам Портникова, встреча Зеленского и Путина несет риск превратиться в очередной инструмент в геополитической игре Кремля. Она не приблизит завершение войны, но может помочь Москве снова выиграть время и избежать усиления давления Запада.

