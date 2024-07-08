ОП: В ракете, которая ударила по «Охматдету», есть микроэлектроника из стран НАТО

Российские террористы ударили по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Удар по больнице "Охматдет"

По его словам, в этой ракете россияне используют компоненты, изготовленные в странах НАТО.

"В ней десятки микроэлектроники, произведенной в странах НАТО. Мы должны это остановить, нужно говорить об этом на саммите НАТО. Удар по детям должен являться одной из ключевых тем. Необходимо перекрыть потоки микроэлектроники, позволяющие россиянам убивать", – заявил в Телеграмме Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет".

По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты. Кроме того, специалисты Службы безопасности Украины квалифицировали удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыли по этому факту уголовное производство.

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.



