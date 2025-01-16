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ООН намерена привлечь более 2,6 млрд долларов для поддержки украинцев в 2025 году, - Шмыгаль

Глава Кабмина отметил, что на отопительный сезон ООН предусмотрела привлечение 492 миллиона долларов.

сегодня, 14:40
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Клименко Елена

ООН намерена привлечь более 2,6 миллиарда долларов для оказания помощи Украине в 2025 году, согласно утвержденному плану организации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram- канале.

ООН намерена привлечь более 2,6 млрд долларов для поддержки украинцев в 2025 году, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

"Мы обсудили его внедрение с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди", – отметил Шмигаль.

План касается гуманитарных потребностей и мероприятий ООН в Украине на 2025 год и включает как текущие, так и новые программы поддержки. Шмыгаль выделил несколько важных направлений, таких как:

·          обеспечение питьевой водой общин на юге Украины,

·          разминирование,

·          альтернативные источники тепла и энергии,

·          восстановление жилья и строительство укрытий,

·          программы поддержки бизнеса

"Мы ожидаем, что все программы помощи украинцам продолжатся, а также значительный вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности благодаря новым инициативам и проектам", — подчеркнул премьер.

Шмыгаль также отметил, что на отопительный сезон ООН предусмотрела привлечение 492 миллиона долларов. В 2024 году помощь разными видами получили 8,5 миллиона украинцев.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по инициативе Украины 13 января состоится заседание Совета Безопасности ООН по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина хочет использовать любые международные форумы, чтобы привлечь внимание к российской агрессии.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/9351
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