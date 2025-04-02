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ООН может спровоцировать гражданскую войну в Украине: как это возможно

РФ считает, что ООН должна взять Украину под внешнее управление и устранить легитимные органы власти

сегодня, 17:51
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Ткачик Олеся

У Организации Объединенных Наций нет ни полномочий, ни механизмов для установления временной администрации под своей эгидой в Украине с целью проведения выборов, подчеркнул политолог Ярослав Божко, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина относительно возможного "внешнего управления" Украиной.

ООН может спровоцировать гражданскую войну в Украине: как это возможно

ООН

По его словам, суверенитет ни одной страны мира не принадлежит ООН, а значит, эта организация не может вводить временные администрации.

"Суверенитет ни одной страны мира не принадлежит ООН. Соответственно, ООН не может ввести где бы то ни было свою временную администрацию или что-то подобное. И вообще не существует никаких временных международных администраций", — подчеркнул эксперт.

По его словам, даже если бы Совет безопасности ООН принял решение о введении временной администрации в Украине, это привело бы только к хаосу. Ведь, говорит эксперт, такое решение означало бы, что некоторые страны должны направить свои войска в Украину, чтобы в статусе миротворцев ООН устранить законно избранную власть и нарушить конституционный порядок. Божко подчеркнул, что это создало бы не просто угрозу гражданской войны, а могло привести к масштабной революции.

По его мнению, ни одна страна мира не готова реализовывать подобный сценарий. Именно поэтому, добавляет эксперт, предложение России является фантасмагорией.

"Потому что максимум организации — попытаться ввести миротворцев куда-то, где конфликт уже затухает. Чтобы он не разросся с новой силой, и это не всегда эффективно. А вмешиваться в какие-то суверенные государства такого международные организации себе еще не позволяли. Это могут делать только национальные государства друг против друга, но тогда это не международная миссия, а оккупация", — подытожил Божко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ продолжают настаивать на том, что ООН должна "восстановить легитимность" органов власти в Украине.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chy-mozhlyve-perevedennya-ukrayiny-na-tymchasove-upravlinnya-pid-egidoyu-oon-otsinka-bozhka/
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