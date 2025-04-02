ООН может спровоцировать гражданскую войну в Украине: как это возможно

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Ткачик Олеся
У Организации Объединенных Наций нет ни полномочий, ни механизмов для установления временной администрации под своей эгидой в Украине с целью проведения выборов, подчеркнул политолог Ярослав Божко, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина относительно возможного "внешнего управления" Украиной.
ООН
По его словам, суверенитет ни одной страны мира не принадлежит ООН, а значит, эта организация не может вводить временные администрации.
По его словам, даже если бы Совет безопасности ООН принял решение о введении временной администрации в Украине, это привело бы только к хаосу. Ведь, говорит эксперт, такое решение означало бы, что некоторые страны должны направить свои войска в Украину, чтобы в статусе миротворцев ООН устранить законно избранную власть и нарушить конституционный порядок. Божко подчеркнул, что это создало бы не просто угрозу гражданской войны, а могло привести к масштабной революции.
По его мнению, ни одна страна мира не готова реализовывать подобный сценарий. Именно поэтому, добавляет эксперт, предложение России является фантасмагорией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ продолжают настаивать на том, что ООН должна "восстановить легитимность" органов власти в Украине.
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