Они этим воспользуются: почему не стоит полагаться на предстоящее перемирие с РФ

Россия будет использовать любое перемирие в свою пользу, чтобы накопить силы и возобновить наступательные действия. Такое мнение выразил герой Украины, майор Виталий Литвин в интервью Украинской правде.

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В частности, он отметил, что не видит реалистичного варианта, как это перемирие может выглядеть.

"Враг непременно использует это время для своих стратегических целей. Если на Покровском направлении захватчики имели две недели для подготовки, то теперь будет месяц и две недели", — отметил Литвин.

Он считает, что нужно прекратить привязываться к конкретным датам, ведь это не способствует решению проблемы.

"Моя позиция такова: мы должны идти по пути борьбы, и это будет долгий процесс. Эта борьба не прекратится на многие годы, и она будет проходить через разные этапы: АТО, ООС, полномасштабное вторжение, а потом, возможно, какой-то этап, который мы можем назвать "перемирием" — но это будет временным, потому что враг будет для нас. му, так и в культурном плане, ставя под угрозу существование нашего государства", — добавил он.

Литвин также поделился своим опытом перемирий во время АТО-ООС. По его словам, хотя интенсивность боевых действий не была высокой, однако оборонительные бои, локальные перестрелки и ежедневные потери среди украинских военных имели место.

"Перемирие было, но враг активно использовал свою технику и вооружение, хотя и не в таких масштабах, как сейчас. Однако атаки не прекращались", — подытожил он.

Напомним, "Комментарии" писали, что США не потерпят недобросовестных переговоров по прекращению войны или нарушению обязательств по перемирию в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.