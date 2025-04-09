Они этим воспользуются: почему не стоит полагаться на предстоящее перемирие с РФ

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Клименко Елена
Россия будет использовать любое перемирие в свою пользу, чтобы накопить силы и возобновить наступательные действия. Такое мнение выразил герой Украины, майор Виталий Литвин в интервью Украинской правде.
Фото: из открытых источников
В частности, он отметил, что не видит реалистичного варианта, как это перемирие может выглядеть.
Он считает, что нужно прекратить привязываться к конкретным датам, ведь это не способствует решению проблемы.
Литвин также поделился своим опытом перемирий во время АТО-ООС. По его словам, хотя интенсивность боевых действий не была высокой, однако оборонительные бои, локальные перестрелки и ежедневные потери среди украинских военных имели место.
Напомним, "Комментарии" писали, что США не потерпят недобросовестных переговоров по прекращению войны или нарушению обязательств по перемирию в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.
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