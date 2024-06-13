"Омерзительно и ужасно": в США отреагировали на очередные преступления России в отношении Украины

Расследование The Financial Times выявило, что некоторым похищенным Россией украинским детям меняют имена и скрывают их украинское происхождение перед усыновлением. На очередные военные преступления России отреагировали в США указав на отвратительные действия Кремля.



Джейк Салливан. Фото из открытых источников

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал журналистское расследование The Financial Times.

"Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети со своими семьями должны быть в Украине. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа", – сказал Салливан.

Американское должностное лицо напомнило, что после начала полномасштабной войны российские военные и другие официальные представители РФ депортировали сотни тысяч украинских гражданских, в том числе и детей в Россию и насильно разлучили их с семьями.

Расследование The Financial Times идентифицировало на российском проправительственном сайте по усыновлению четырех похищенных детей из Украины. По их данным, это очередное подтверждение военных преступлений России и ее преступной деятельности на территории Украины.

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и на уполномоченную по делам детей Марию Львова-Белову из-за депортации детей из Украины. Кроме того, один из трех вопросов на Саммите мира в Швейцарии будет рассматривать способ возвращения украинских детей из России.

Согласно данным украинского правительства, в РФ депортировали 19,5 тыс. детей, которых удалось идентифицировать. А в июле 2023 Львова-Белова сообщила, что Россия вывезла из Украины 700 тыс. детей. Из них в Украину вернулось около 400 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали союзника России, помогающего Кремлю с депортацией детей.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, которая готовится депортировать тысячи россиян со своей территории.