"Омерзительно и ужасно": в США отреагировали на очередные преступления России в отношении Украины

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Slava Kot
Расследование The Financial Times выявило, что некоторым похищенным Россией украинским детям меняют имена и скрывают их украинское происхождение перед усыновлением. На очередные военные преступления России отреагировали в США указав на отвратительные действия Кремля.
Джейк Салливан. Фото из открытых источников
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал журналистское расследование The Financial Times.
Американское должностное лицо напомнило, что после начала полномасштабной войны российские военные и другие официальные представители РФ депортировали сотни тысяч украинских гражданских, в том числе и детей в Россию и насильно разлучили их с семьями.
Расследование The Financial Times идентифицировало на российском проправительственном сайте по усыновлению четырех похищенных детей из Украины. По их данным, это очередное подтверждение военных преступлений России и ее преступной деятельности на территории Украины.
Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и на уполномоченную по делам детей Марию Львова-Белову из-за депортации детей из Украины. Кроме того, один из трех вопросов на Саммите мира в Швейцарии будет рассматривать способ возвращения украинских детей из России.
Согласно данным украинского правительства, в РФ депортировали 19,5 тыс. детей, которых удалось идентифицировать. А в июле 2023 Львова-Белова сообщила, что Россия вывезла из Украины 700 тыс. детей. Из них в Украину вернулось около 400 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали союзника России, помогающего Кремлю с депортацией детей.
Также "Комментарии" писали о европейской стране, которая готовится депортировать тысячи россиян со своей территории.
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