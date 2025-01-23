Омбудсмен высказался по поводу преступления россиян: на это нельзя закрывать глаза

В сети распространяется очередное видео о предполагаемом циничном расстреле российскими военными безоружных украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на данное преступление и направил информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован, считает омбудсман.

Скриншот из видео

На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление — расстрел в спину попавших в плен шестерых украинских воинов. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Расстрел каждого из попавших в плен происходит на виду у других побратимов. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один — мой", а затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных.

По предварительным данным Офиса Генпрокурора, во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и в дальнейшем расстреляли.

"Русская армия никогда не славилась достойным обращением с военнопленными и вот в очередной раз демонстрирует свою беспомощность и преступность. В очередной раз посылаю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован! Отсутствие ответственности превратило преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза! Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не соблюдает никаких норм!" – подчеркивает Лубинец.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские паблики опубликовали страшное видео, на котором отчетливо видно, как российские оккупанты теряют украинских военнопленных. Сначала украинские военные, без оружия, лежат на земле лицом вниз, по форме и желтым лентам понятно, что это военные Сил обороны Украины. Видео 18 можно посмотреть по ссылке .