Омбудсмен рассказал, сколько украинцев уже удалось освободить из плена

За более чем два года полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть 3767 украинцев, рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Из плена РФ освободили почти четыре тысячи украинцев. Фото из открытых источников

"По состоянию на данный момент вместе с Координационным штабом и другими органами, с которыми мы работаем, нам удалось вернуть 3767 героев и героинь из российского плена", — сказал Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен отметил, что среди 3767 уволенных украинцев 168 гражданских граждан. Остальные освобождены были военнопленными.

Дмитрий Лубинец рассказал, что всех военнопленных вернули из-за процедуры обмена с россиянами.

Омбудсмен добавил, что по состоянию на сегодняшний день, согласно официальным данным, десятки тысяч граждан Украины продолжают находиться в российском плену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский. "В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.