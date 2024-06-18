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Омбудсмен прокомментировал зверство россиян с обезглавлением украинского военного

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что россияне нарушили не просто Женевскую конвенцию, а пытаются сломать всю архитектуру мирового порядка

сегодня, 19:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские оккупанты в Донецкой области обезглавили украинского военного. Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, этот факт был зафиксирован украинскими военными во время аэроразведки. Известно, что руководители одного из подразделений армии РФ отдали приказ убивать украинских защитников с чрезвычайным садизмом, вместо того чтобы брать их в плен, подчеркнул омбудсмен.

Омбудсмен прокомментировал зверство россиян с обезглавлением украинского военного

Дмитрий Лубинец

По его словам, речь идет о сознательной и целенаправленной политике агрессора.

"Такие зверства происходят постоянно — бесчеловечное отношение к пленникам, казни для устрашения. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это попытка сломать всю архитектуру мирового порядка",
– подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что Россия испытывает мир на прочность, глядя, насколько далеко ей позволят зайти в своей кровожадности.

"Призываю наших партнеров действовать решительно, чтобы РФ понесла наказание!"
– добавил омбудсмен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские военные получили приказ не брать пленных, а украинских военных убивать с особой жестокостью, сообщил генпрокурор Андрей Костин. По его словам, эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск. Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста, сказал Костин.

Кроме того, генпрокурор отметил, что речь идет об ужасном варварстве, которому не место в 21 веке, и это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима.




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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/5925
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