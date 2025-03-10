Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем сил обороны Украины, сообщают в Генштабе ВСУ.
Фото портал "Комментарии"
Сырский сообщил, что некоторые населенные пункты на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует. Генерал отметил, что они разрушены огневым влиянием агрессора.
По словам генерала, на территорию Украины пытаются проникать отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника. Украинские военные уничтожают их огневыми средствами благодаря заранее созданной системе обороны.
Генерал отметил, что на месте принял решение об усилении украинской группировки необходимыми силами и средствами, в частности, РЭБом и беспилотной составляющей.
Напомним, что кафиры, как писал портал "Комментарии", вероятно, зашли в Днепропетровскую область. Такую информацию распространяют российские СМИ.
Отмечается, что прорыв произошел во время боев за Покровск. Ранее российские СМИ писали, что российские войска практически вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью.
Новости