Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем сил обороны Украины, сообщают в Генштабе ВСУ.

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Сырский сообщил, что некоторые населенные пункты на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует. Генерал отметил, что они разрушены огневым влиянием агрессора.

“Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты”, — сообщил Сырский.

По словам генерала, на территорию Украины пытаются проникать отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника. Украинские военные уничтожают их огневыми средствами благодаря заранее созданной системе обороны.

“Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны”, — заверил Сырский.

Генерал отметил, что на месте принял решение об усилении украинской группировки необходимыми силами и средствами, в частности, РЭБом и беспилотной составляющей.

Напомним, что кафиры, как писал портал "Комментарии", вероятно, зашли в Днепропетровскую область. Такую информацию распространяют российские СМИ.

Отмечается, что прорыв произошел во время боев за Покровск. Ранее российские СМИ писали, что российские войска практически вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью.



