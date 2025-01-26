Окружение ВСУ и оккупация важного форспоста в Донбассе: в командовании сделали новое заявление

Российская оккупационная армия продолжает оказывать давление на украинских военных в районе населенного пункта Большая Новоселка, расположенного в Донецкой области. Однако на данный момент об оккупации поселка речь не идет.

Наступление РФ на Большую Новоселку (фото из открытых источников)

Об этом сообщил спикер Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время эфира на "Общественном". По его словам, детали боев в этом районе не разглашают ради сохранения операционной безопасности. .

"Все делается для того, чтобы сохранить жизнь украинских военных именно в этом районе, все делается для того, чтобы сохранить жизнь и выполнить боевые задачи", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военные, держащие оборону вблизи Великой Новоселки в Донецкой области заявили, что отступили из районов, где существовала угроза окружения. огненный мешок", сказано в Телеграмм-канале 110 отдельной механизированной бригады.

Военные рассказали, что российские оккупанты в течение последних дней огромными силами пехоты пытались блокировать опорные пункты Сил обороны. Как результат, применение техники свелось на нет с обеих сторон.

При этом добавили, что по арте и FPV у нас с россиянами приблизительный паритет, а вот по количеству пехоты у оккупантов огромное преимущество.

"Но крови мы в них хорошо попили и продолжаем кровопускание. Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимальное поражение противника", — отметили военные.

Также они сообщили, что россияне не смогут продолжить свое наступление из Великой Новоселки.

