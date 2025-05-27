Окончательно сошел с ума: врачи проанализировали состояние Путина

Российский диктатор Владимир Путин мог потерять связь с реальностью из-за длительной изоляции, паранойи и информационного вакуума, сопровождавших его во время пандемии Covid-19. Об этом сообщает The Times.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По данным источника, именно период пандемии стал переломным в психологическом состоянии Путина. Тогда он почти полностью исчез из публичного пространства и провел до двух лет в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой, избегая личных встреч даже с ближайшим окружением. Здание оборудовали дезинфицирующими тоннелями, а каждый, кто намеревался встретиться с президентом РФ, должен был проходить строгий карантин.

В такой изоляции Путин общался только с узким кругом лиц, в том числе с влиятельным силовиком Николаем Патрушевым. Именно поэтому, по мнению экспертов, он оказался в ловушке конспирологических идей: в частности о подготовке США к вторжению, "браках с животными" в Европе или якобы планы западных элит эвакуироваться в Сибирь из-за сверхъестественных катастроф.

Бывший советник Кремля Глеб Павловский отметил, что Путин претерпел глубокую трансформацию: "Раньше он был благоразумным. Теперь реагирует на картины в голове".

Первые публичные сомнения по поводу психической стабильности Путина озвучил в феврале 2022 года тогдашний сенатор США Марко Рубио (ныне госсекретарь), а впоследствии и экс-президент Дональд Трамп, заявив, что российский лидер "совершенно сошел с ума".

Эти наблюдения, по мнению западных аналитиков, могут частично объяснить неожиданные, импульсивные решения Кремля — в частности, полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина на встрече с бизнесом РФ что-то произошло с рукой . В ходе очередного публичного появления президента России Владимира Путина пользователи обратили внимание на необычное поведение. После рукопожатия Путин начал долго растирать левую руку и даже снял с нее часы. Этот момент зафиксировали на видео, что вызвало волну предположений и обсуждений в сети. Инцидент произошел 26 мая во время встречи Путина с представителями деловых кругов России.