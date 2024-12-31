logo

BTC/USD

93417.41

ETH/USD

3331.18

LTC/USD

103.40

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Окончание войны в Украине в 2025 году: Financial Times опубликовал свой прогноз о переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Окончание войны в Украине в 2025 году: Financial Times опубликовал свой прогноз о переговорах

Financial Times сделал ряд предположений на следующий год, одно из которых касается войны России против Украины

31 декабря 2024, 18:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Прогноз, изложенный в материале Financial Times, предполагает возможность заключения мирного договора между Украиной и Россией при определенных условиях. Согласно источнику, избранному президенту США Дональду Трампу придется прибегнуть к жестким действиям, чтобы побудить Кремль к участию в переговорах. Среди таких действий – усиление санкций против России и увеличение военной и экономической поддержки Украины.

Окончание войны в Украине в 2025 году: Financial Times опубликовал свой прогноз о переговорах

Война в Украине (фото из открытых источников)

В то же время, союзники США, по предположениям, смогут повлиять на политику Трампа, убедив его оставить возможность вступления Украины в НАТО открытой, хотя бы на начальных этапах переговоров.

Однако по прогнозу Украина может быть вынуждена пойти на значительные компромиссы. Президент Владимир Зеленский, как утверждает издание, может согласиться на фактический контроль России над временно оккупированными территориями, но без юридического признания этого статуса. Журналисты также предполагают возможность территориального обмена при предоставлении Украине европейских гарантий безопасности при поддержке США. В то же время, перспективы вступления Украины в НАТО могут быть заморожены на неопределенное время.

Что касается России, то Путин, как пишет Financial Times, будет продолжать надеяться на ослабление решительности европейских стран, что могло изменить баланс в переговорах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов сделал прогноз на 2025 год . Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что 2025 год будет для Украины лучше, чем в прошлом году и принесет "очень много хороших событий". Кроме того, по словам Буданова, для России следующий год будет сложным из-за "непростых решений".

Кирилл Буданов в эфире телемарафона ответил на вопросы журналистки, попросившей его озвучить прогнозы на 2025 год. По словам главы ГУР, в прошлом году он "совершенно честно" говорил, что 2024 год "будет очень тяжелым". Однако по отношению к 2025 году у Буданова больше оптимизма.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/ac44e3a5-36ee-4cf8-af57-06a1ba51baa4
Теги:

Новости

Все новости