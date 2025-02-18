Окончание войны в Украине: Сербия выдвинула свое предложение

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна хочет внести свой вклад в прекращение войны в Украине и готова принять мирные переговоры. По его словам, это могут быть как официальные переговоры, так и неформальные встречи политиков разных стран.

Глава Сербии Марко Джурич. Фото из открытых источников

17 февраля Марко Джурич в Москве встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где выдвинул предложение включить Сербию в мирные переговоры.

"Сербия — страна с относительно скромным геополитическим потенциалом, но мы имеем большое желание способствовать решению этой проблемы и всегда готовы вести какие-либо официальные или неформальные переговоры", — сказал Джурич, комментируя попытки прекратить войну в Украине.

Министр Джурич заверил, что хотя Сербия остается "на европейском пути", она будет продолжать тесные отношения с Россией.

"Надеюсь, что наши традиционно хорошие отношения в скором времени раскроют свой потенциал. Мы будем интенсивно работать, чтобы добиться этого", — сказал сербский политик.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Сербия приняла тысячи украинских беженцев и посылала гуманитарную помощь Киеву. В то же время, правительство в Белграде поддерживает контакты с Москвой и отказывается присоединиться к санкциям, введенным против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александар Вучич впервые за 2,5 года позвонил по телефону российскому диктатору Путину, чтобы дважды поблагодарить.

Также "Комментарии" писали о том, что Украине следует ожидать от переговоров США и России. Будет ли принято судьбоносное решение.



