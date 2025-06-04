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Окончание войны к лету 2026: озвучен неожиданный сценарий

Главным условием прекращения боевых действий станет процесс распада России

сегодня, 16:05
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил прогноз, что война на Украине может завершиться к лету 2026 года. В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов очертил возможные условия, при которых это станет возможным.

Окончание войны к лету 2026: озвучен неожиданный сценарий

Фото: коллаж comments.ua

По мнению Жданова, ключевым фактором в вопросе завершения войны станет внутренняя ситуация в самой Российской Федерации. В частности, он подчеркнул, что грядущий распад РФ будет не мирным, как в случае с Советским Союзом, а будет сопровождаться масштабными вооруженными конфликтами.

"Нынешний режим в Москве держится на силе, а не на законе. Приблизительно миллион людей в России имеют боевой опыт и находятся на военной службе. Если по какой-то причине им прекратят выплаты, эти вооруженные люди, фактически оставшись без средств к существованию, могут начать грабить. Путин панически боится даже кратковременного перемирия, Жданов.

Он также обратил внимание на рост уровня преступности в России, ссылаясь на официальную статистику МВД РФ. По его словам, ситуация внутри страны критическая, и это может стать триггером для серьезной внутренней дестабилизации, что в конце концов приведет к болезненному распаду Российской Федерации.

Говоря о вероятности завершения войны, Жданов подчеркнул, что надеяться на дипломатические переговоры с Кремлем — бесполезно. Подобную позицию ранее поддержал и Институт изучения войны (ISW), отметив, что правитель РФ Владимир Путин верит в способность армии воевать без ограничений по времени, ведь стратегическая цель Москвы – полная капитуляция Украины.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин активно использует неопределенность поведения президента США Дональда Трампа, чтобы максимально выгодно продвинуть свои интересы. Глава Кремля избегает сложных стратегий, но постоянно повышает ставки, заставляя Трампа оказываться в безвыходной ситуации, считает политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.



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