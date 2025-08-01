Новый ультиматум Дональда Трампа Владимиру Путину — это, прежде всего, политический пиар, а не реальный выход, пишет блогер Алексей Паныч. По его словам, даже неверующему человеку понятно, что Трамп не дурак, он прекрасно отдает себе отчет: война не завершится через 10 дней.

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Паныч отмечает, что на самом деле его обращение направлено совсем не на Москву, а на Пекин и Нью-Дели, с которыми США ведут формально напряженные торговые переговоры. Это хитрый способ давления: в стиле "Или вы вытащите из порядка снижения пошлин, или я вынужден ввести санкции — мол, Путин не хочет прекратить войну, а вы и дальше приобретаете его нефть". Таким маневром Трамп дает себе оправдание к жесткой цензуре или тарифным репрессиям.

Эксперт добавляет, что чем больше Индия или Китай под давлением идут на уступки во время переговоров — тем меньше шансов, что в ближайшие недели или месяцы США что-либо серьезно сделают против РФ. Напротив, это может только задержать реальные шаги и создать иллюзию решимости.

Эти торговые интриги загадочно скрывают немаловажный нюанс: вопрос уменьшения покупки российской нефти. Вероятно, это ключевая тема переговоров, которая дополняет всю дипломатическую игру. Но оглашение ультиматума — скорее элемент шантажа, чем начало реальных реформ.

Фактически Трамп формирует свое обращение как инструмент психологического давления, где стоимость — уменьшение импорта российских энергоносителей становится козырем, а не реальным планом. И выглядит это так: либо будут смягчать торговые требования — либо публично подвергнут цензуре за позицию по нефти из РФ, резюмировал Алексей Паныч.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Чехия официально продолжает поддерживать украинских беженцев, в обществе все сильнее чувствуется усталость от их присутствия. Как свидетельствует недавний социологический опрос агентства STEM, 58% чехов считают, что государство приняло слишком много переселенцев из Украины.