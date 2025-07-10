Окончание войны будет неожиданным: шокирующий прогноз известного военного

Военный эксперт Кирилл Сазонов в комментарии ТСН.ua отметил, что российская армия уже испытывает серьезный дефицит тяжелой бронетехники. Темпы производства новых танков не компенсируют потери на фронте, поэтому Россия вынуждена собирать технику с остатков на складах. С трех танков собирают один, и с каждым месяцем таких запасов становится все меньше. Военный подчеркивает, что Россия даже использует устаревшие танки Т-62, что говорит о критичности ситуации.

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По его словам, враг все чаще проводит пехотные штурмы, поскольку дроны и авиация быстро уничтожают бронетехнику. Механизированные атаки стали редкостью, а при их проведении российская техника терпит большие потери — например, недавнее наступление на Покровском направлении потеряло большинство бронетехники.

Россия получает военную помощь из-за границы, в частности от Северной Кореи, а также может закупать подержанную технику в других странах. Сазонов прогнозирует, что если Россия продолжит бросать все ресурсы в штурмы, активная фаза войны может завершиться осенью. Если же будет экономить силы и применять больше пехотных атак, конфликт будет продолжаться дольше.

Он добавляет, что технологии изменили правила войны: танки уже не имеют такого преимущества как раньше, а ключевую роль играют дроны и мобильность. Серьезные переговоры о мире могут начаться в конце осени или зимой в зависимости от состояния российской экономики, цен на нефть, санкций и погоды.

Сазонов объясняет, что в Кремле продолжают верить в победу благодаря прокручивающей реальность пропаганде. Россияне не верят в собственные потери, а получают искаженную информацию о ходе войны, что поддерживает иллюзию успеха.

Как уже писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда в интервью, которое может стать его последним в должности, сделал громкие заявления по Украине и партнерам по НАТО. Он резко высказался о том, что Киев, по его мнению, не ценит помощь, оказываемую Польшей.