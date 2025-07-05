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Около 500 евро на семью: Нидерланды повышают тарифы для беженцев

В Нидерландах вдвое вырастет плата за проживание для работающих украинцев

5 июля 2025, 16:00
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Ткачова Марія

С 1 октября 2025 г. в Нидерландах изменятся правила проживания для украинцев, которые находятся в статусе временной защиты и имеют официальное трудоустройство. Власти страны вдвое повышают ежемесячный обязательный взнос за проживание в муниципальных приютах.

Около 500 евро на семью: Нидерланды повышают тарифы для беженцев

Нидерланды повышают тарифы для беженцев

Вместо нынешних 105 евро в месяц одинокий человек будет платить 244,22 евро. Для семей с двумя несовершеннолетними детьми максимальная плата будет составлять до 488 евро в зависимости от формата размещения и условий проживания.

Отдельно установлена дополнительная плата за питание в приютах, где оно предоставляется централизованно. В таком случае сумма может возрасти еще на 252,18 евро на человека ежемесячно.

Министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер отмечает, что обновленные взносы должны компенсировать расходы государства на содержание приютов — в частности, на оплату коммунальных услуг.

Правительство подчеркивает, что труд в стране должен оставаться выгодным, и даже с учетом новых расходов работающие украинцы будут получать больше, чем те, кто не имеет дохода и зависит от государственной поддержки.

У муниципалитетов будет право делать исключения в сложных финансовых случаях — например, если повышение платежей станет чрезмерным бременем для конкретной семьи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине рассматривают возможность экспериментального внедрения четырехдневной рабочей недели. Речь идет не об обязательном изменении для всех, а о добровольном формате, который может быть реализован с согласия между работником и работодателем.



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Источник: https://nos.nl/artikel/2573653-eigen-bijdrage-voor-werkende-oekrainers-wordt-ruim-twee-keer-zo-hoog
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