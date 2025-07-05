Около 500 евро на семью: Нидерланды повышают тарифы для беженцев

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Ткачова Марія
С 1 октября 2025 г. в Нидерландах изменятся правила проживания для украинцев, которые находятся в статусе временной защиты и имеют официальное трудоустройство. Власти страны вдвое повышают ежемесячный обязательный взнос за проживание в муниципальных приютах.
Нидерланды повышают тарифы для беженцев
Вместо нынешних 105 евро в месяц одинокий человек будет платить 244,22 евро. Для семей с двумя несовершеннолетними детьми максимальная плата будет составлять до 488 евро в зависимости от формата размещения и условий проживания.
Отдельно установлена дополнительная плата за питание в приютах, где оно предоставляется централизованно. В таком случае сумма может возрасти еще на 252,18 евро на человека ежемесячно.
Министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер отмечает, что обновленные взносы должны компенсировать расходы государства на содержание приютов — в частности, на оплату коммунальных услуг.
Правительство подчеркивает, что труд в стране должен оставаться выгодным, и даже с учетом новых расходов работающие украинцы будут получать больше, чем те, кто не имеет дохода и зависит от государственной поддержки.
У муниципалитетов будет право делать исключения в сложных финансовых случаях — например, если повышение платежей станет чрезмерным бременем для конкретной семьи.