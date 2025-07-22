Окно возможностей закроется: стало известно о страшной ситуации в Покровске

Начальник военной администрации Покровска Сергей Добряк сообщил, что по состоянию на 21 июля в городе остаются 1413 жителей, а во всем сообществе – 2809. Об этом он сказал в телемарафоне, передает hromadske.

Фото: 24 Канал

По словам Добряка, российские войска активно обстреливают Покровскую общину управляемыми авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами, в результате чего почти все районы города потерпели разрушения. В частности, уничтожена критическая и социальная инфраструктура, многоэтажки, особенно на въездах в город.

Эвакуация продолжается, но с каждым днем становится все более опасной: из-за повреждений дорог эвакуационный транспорт не может добраться до большинства районов, поэтому люди вынуждены покидать город пешком. Из-за обострения ситуации безопасности доставка продуктов в Покровск почти невозможна, поэтому в ближайшее время ожидается закрытие магазинов.

Добряк обратился к родственникам оставшихся в городе, призывая их уговаривать близких выезжать пока есть возможность, ведь "окно для эвакуации может закрыться".

На Покровском направлении наблюдается высокая активность русских окупантов. В то же время враг распространяет фейки о якобы начале активных штурмов и увеличивает деятельность диверсионно-разведывательных групп, о чем сообщал главнокомандующий ВСУ.

Как уже писал портал "Комментарии", во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к министрам обороны стран-членов Альянса с призывом активнее закупать американское оружие для нужд ВСУ. Об этом сообщила прессслужба НАТО после подведения итогов заседания, которое стало 29-м в формате "Рамштайн".