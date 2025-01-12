Оккупировать без боя: какой город может быть захвачен россиянами без городских боев

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Недилько Ксения
Оккупанты пытаются обходить Покровск с юга, чтобы оборвать пути логистики. Они двигаются по малым близлежащим населенным пунктам, однако ныне город не находится в полуокружении. Вблизи него продолжаются бои.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил спикер оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
По его словам, оккупационные войска пытаются "не лезть напролом" и обходят город с юга — по малым населенным пунктам. Захватчики пытаются наступать, чтобы оборвать логистические пути.
Он заверил, что в настоящее время Покровск не находится в полуокружении.
Также в комментарии Украинской правде командир 108-го ОМБр "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявлял, что россияне двигаются в направлении Котлиного и Удачного.
Оба населенных пункта расположены на трассе Межова-Покровск. На карте аналитиков из DeepState оккупантам до них осталось менее двух километров, однако по данным источников УП среди военных — меньше километра.
По мнению военного, захватчики хотят попытаться оккупировать Покровск "без боя" — обрезав логистику.
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