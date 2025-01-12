Оккупировать без боя: какой город может быть захвачен россиянами без городских боев

Оккупанты пытаются обходить Покровск с юга, чтобы оборвать пути логистики. Они двигаются по малым близлежащим населенным пунктам, однако ныне город не находится в полуокружении. Вблизи него продолжаются бои.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил спикер оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, оккупационные войска пытаются "не лезть напролом" и обходят город с юга — по малым населенным пунктам. Захватчики пытаются наступать, чтобы оборвать логистические пути.

"Это логическая тактика, но то, что они ее применяют, свидетельствует о том, что у них сейчас нет сильного преимущества в живой силе и военной технике, которая у них была раньше, когда они просто лезли напролом", — говорит спикер.

Он заверил, что в настоящее время Покровск не находится в полуокружении.

Также в комментарии Украинской правде командир 108-го ОМБр "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявлял, что россияне двигаются в направлении Котлиного и Удачного.

Оба населенных пункта расположены на трассе Межова-Покровск. На карте аналитиков из DeepState оккупантам до них осталось менее двух километров, однако по данным источников УП среди военных — меньше километра.

"Это означает, что россияне полностью заблокировали трассу Межево-Покровск — важную логистическую артерию Сил обороны, соединяющую Днепропетровщину с Покровском. Расстояние от российского выступления под Котлиным и Удачным до админграницы Днепропетровской области составляет семь километров”, — сказал Филимонов.

По мнению военного, захватчики хотят попытаться оккупировать Покровск "без боя" — обрезав логистику.