Недавно Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором подчеркивается, что Москва никогда не разрешит восстановление территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года. Однако политолог Максим Несвитайлов отметил, что, несмотря на такие заявления, Россию можно вынудить отказаться от оккупированных территорий Украины путем дипломатического давления.

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"Интересно, что Россия заявляет о неизменности своей оккупации, но я был в Херсоне после того, как украинские войска освободили город от российских оккупантов. Там оставили плакать о том, что Россия в Херсоне навсегда. И вот эта "навсегда" длилась очень недолго. – заметил политолог в эфире телеканала FREEДOM.

Несвитайлов убежден, что Украина может заставить Россию сесть за стол переговоров, если будет усилена поддержка страны. Он считает, что это может стать возможным благодаря увеличению военной помощи, а также экономическому давлению, которое изолирует Россию.

"Максимальная помощь Украине может заставить Россию понять, что ее военные перспективы без использования ядерного оружия бесперспективны. Но пока не вижу признаков того, чтобы этот сценарий был реализован", — сказал эксперт.

Что касается мировой политики, то Несвитайлов отметил, что лидеры многих стран все больше сомневаются в способности Путина придерживаться своих обещаний. Он подчеркнул, что на так называемые "перемирия" Путина Европа больше не ведется.

"Европа пока выглядит чрезвычайно единственной в своей позиции по отношению к Украине и России. Например, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался в пользу того, чтобы Украина имела возможность не только защищаться, но и проводить контратаки. Позиция Европы не меняется", — отметил политолог.

По его словам, даже в команде президента США Дональда Трампа объявление Путиным перемирие было названо лишь попыткой "показухи", а мирные переговоры – имитацией.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Владимир Зеленский предупреждает: Россия может готовить очередную провокацию под прикрытием военных учений, которые планируются в Беларуси на лето 2025 года.