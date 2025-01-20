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Оккупированное Запорожье и Херсон: по каким картам учатся школьники в оккупации

Искаженные карты завезли оккупанты в школы Мариуполя

сегодня, 12:52
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Недилько Ксения

На оккупированных территориях дети получили карты в школах с обезображенными границами России и Украины. Всю оккупированную территорию, а также областные центры, подконтрольные украинским властям, россияне очертили красной линией и добавили в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

Оккупированное Запорожье и Херсон: по каким картам учатся школьники в оккупации

"Карта России", которую завезли в школы Мариуполя

На картах территория России обозначена включительно с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями в их административных границах. Так, Запорожье и Херсон также стали "территорией России".

Таким образом, захватчики искажают реальность и учат детей пропаганде, отмечают в горсовете Мариуполя, который находится под враждебной оккупацией.

Оккупированное Запорожье и Херсон: по каким картам учатся школьники в оккупации - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в школах оккупированного Мариуполя детям раздали глобусы, на которых оккупированные области Украины обозначены как "присоединенные" к России. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Фото новых российских глобусов мариупольцы обнародовали в соцсетях. На глобусах оккупанты обозначили как российские даже те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины. В частности, "российскими" стали областные центры — Запорожье, которое оккупанты не смогли захватить, и Херсон, который ВСУ уже деоккупировали. Также под российский контроль на глобусе оккупанты взяли и Краматорск в Донецкой области, который также не был под оккупацией.

Также портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись вдоль российско-украинской международной границы к северо-востоку от Купянска на фоне продолжения наступательных операций на купянском направлении 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского военнослужащего о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополей (на южный восток от здания) является точным.



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