Оккупированная территория не будет прежней: что быстро пытаются изменить россияне

Ситуация на временно оккупированной территории меняется – оккупанты пытаются полностью заменить население на захваченной земле. Для этого захватчики агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии переезжать на временно оккупированную территорию.

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В Центре национального сопротивления объяснили, что враг продолжает принимать меры по изменению демографического состава населения на временно оккупированных территориях.

Также в Центре уточнили, что россияне агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии в РФ переезжать на ТОТ, обещая лишение миграционного давления и вид на жительство. Таким образом, на временно оккупированной территории Донецкой области, в частности в Мариуполе, стремительно растет количество мигрантов на замену украинцам покинувшим город из-за оккупации.

“Таким образом враг хочет убрать культурную наследственность региона и уничтожить любые факты, напоминающие, что Россия лишь временный оккупант на этой земле. Тех же жителей, которые останутся в городе, россияне планируют ассимилировать. Центр национального сопротивления подчеркивает, что целью России в этой войне является уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Однако препятствием планам кремля стало сопротивление украинцев”, — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне на захваченной территории, как писал портал "Комментарии", усиливают давление на украинцев. В Центре национального сопротивления сообщили, что по указанию Путина оккупанты пытаются полностью уничтожить украинскую идентичность и украинский язык.

“По прямому указанию Путина кремль разрабатывает так называемые основы “государственной языковой политики”, которая имеет одну цель – полностью искоренить украинский язык на временно оккупированных территориях. Срок выполнения проекта, который будет определять репрессивные методы внедрения языковой политики, определен до 1 июня 2025 года", — говорится в сообщении.



